Cегодня вступает в силу 13% надбавка на импорт

С сегодняшнего дня вступает в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которым вводится 13% надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

Президент Украины подписал данный документ 20 февраля т.г.

Законом предусматривается введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона «О едином таможенном тарифе».

Официальную реакцию на введение Украиной 13% надбавки к пошлине на импорт члены Всемирной торговой организации (ВТО), членом которой является наша страна, озвучат в мае текущего года.

Между тем, 23 февраля первый заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК сообщил, что Виктор ЮЩЕНКО подписал этот закон, учитывая идеологическое обстоятельство – необходимость поддержки национального производителя, но закон не является безупречным.

Он отметил, что глава государства обратится в Конституционный Суд относительно статьи 36 этого закона, позволяющей правительству продлевать на полгода действие дополнительных пошлин.

Напомним, 14 января Президент по предложению Кабмина ветировал этот закон, поскольку документ предусматривал, что перечень товаров, на ввоз которых устанавливается дополнительная пошлина, устанавливает Кабмин. После исправления этой нормы путем передачи такого права парламенту Президент подписал закон.