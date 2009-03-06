Китай направит 172 млрд. долл. на борьбу с финкризисом

Правительство Китая направит более 172 млрд. долл. на борьбу с кризисом. Эти деньги будут выделены из 586 млрд. долл., которые были выделены для стимулирования экономического роста, сообщает k2kapital.

Часть этих 172 млрд. долл. пойдет также на расширение внутреннего потребления, сообщил председатель госкомитета по развитию и реформам КНР Чжан Пин. Он также отметил, что часть средств должны будут также выделить местные власти.

Весь пакет мер по стимулированию экономики предполагает также расходы на строительство объектов для улучшения жизни населения: доступное жилье, создание лесопарковых зон, перестройку трущоб и т.д. , а также выделено на строительство инфраструктурных и жилых объектов в деревнях.

При этом в строительство новых аэродромов, автомобильных и железных дорог и других аналогичных объектов запланировано инвестировать $219,6 млрд., на нужды образования, здравоохранения, в сферу планового деторождения - 22 млрд., на экономию энергоресурсов и охрану среды $30,7 млрд. Еще $146,4 млрд. пойдут на восстановление пострадавшей от землетрясения провинции Сычуань, сообщает агентство.