Доллар на ММВБ снизился

Средневзвешенный курс доллара к рублю на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11.30 мск пятницы снизился на 15 копеек по сравнению с четвергом - до 35,74 рубля с 35,89 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ММВБ.

Официальный курс доллара к рублю ЦБ РФ соответствует средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC расчетами "завтра", который сложится по состоянию на 11.30 мск.