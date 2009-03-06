Правила игры на финрынке ужесточаются - временные администрации, моратории, депозиты, кредиты...

Не так давно правительство заявило о благих намерениях – рекапитализации банков. С одной стороны, это прекрасная затея. Вхождение государства в банк дает надежду на стабилизацию его работы, то есть, на «штиль» во время кризиса. Как заявляла тогда власть, сутью этого механизма является то, что в обмен на акции банка, а их объем может быть менее 51% всего пакета, государство будет предоставлять финансовую помощь. При чем правительство заявляло, что не ставит перед собой задачу в процессе рекапитализации выкупать акции у собственников банков, оно обещало сохранить первоочередное право на выкуп акций для акционеров банка, но, правда, с оговоркой – в случае стабилизации ситуации не исключены дополнительные соглашения. Взамен доли капитала Кабмин предлагал дополнительные эмиссионные процедуры. Но это все было сказано раньше...

Одно дело обещать, а по факту...

На сегодня Кабмин ужесточил правила рекапитализации. Одно из главных условий - участие в капитализации в обмен на введение временной администрации. Это предусматривается постановлением Кабмина №148 от 18 февраля т.г.

Если раньше помощь предлагалась всем желающим «отдать» акции, причем меньше половины, т.е. не контрольный пакет, то теперь размер "вхождения" вырос. И это еще не все. Правительство даст «бабки» только Открытым акционерным обществам, или тому, кто им станет в процессе рекапитализации.

Причем такое трогательное участие с «отрыванием» куска в 50+1 акция Кабмин предлагает не на единоличном начале, а при содействии инвестора. Право инициативы по определению, кого рекапитализировать и каким образом, Кабмин оставил за Нацбанком и Минфином, правда, не забыл и о собственниках банков – им тоже можно приобщиться.

Создан даже Экспертно-аналитический совет по вопросам «помощи». Его возглавил первый вице-премьер-министр Александр Турчинов, его заместителем стал первый зам.министра финансов Игорь Уманский. В случае согласия, в совет могут входить представители Нацбанка, а в заседаниях могут принимать участие советник премьер-министра, эксперт Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Кстати, именно Турчинов 18 февраля, в день принятия решения Кабмином о рекапитализации утверждал, что особенностью нововведения является отказ от участия в капитале банка путем фактической национализации. Для того, чтобы система была гибкой, как он утверждал, и предусмотрен минимальный пакет. Напрашивается вывод, заявляем одно – делаем другое. И тут на первый план выходят собственические интересы.

При этом стоит вспомнить о банках, в которых уже введена временная администрация. Эти страдальцы, наверное, могут стать первыми ласточками в процессе рекапитализации. Их всего девять. Из них только 5 являются ОАО - "Национальный кредит", "Надра", "Киев", "Причерноморье" и Трансбанк. Укрпромбанк и Захидинкомбанк – общества с ограниченной ответственностью, а Проминвестбанк, из которого временную администрацию выведут 9 марта, и Одесса-банк – закрытые акционерные общества. Первым возвал к рекапитализации банк Надра, не последний по капитализации в Украине. Дефолт заставляет решиться на реорганизацию и поставить под вопрос собственность.

По мнению заместителя директора, главного финансового аналитика РА «Эксперт рейтинг» Виталия Шапрана, "по разным оценкам, сейчас от 60% до 80% банков находятся в преддефолтном состоянии. Это было вызвано тем, что сильно долго НБУ передержал действие моратория. В связи с этим, у некоторых банков, особенно у мелких, начала меняться временная структура пассивов. Из-за этого они чувствуют проблемы с ликвидностью, и каждый эти проблемы решает по-своему.

По нашим оценкам, есть попытки решать эту проблему за счет теневого капитала, привлечение теневых денег. Введение именно временной администрации – это сигнал рынку, что банк официально, его руководство, его правление, рынку сообщают о том, что они находятся в преддефолтном состоянии. У них высокая реализация всех кредитных рисков и они не могут платить. Фактически это банки, которые требуют помощи. Если банк не вводит временной администрации, значит, он еще на что-то надеется, он сам без правительства продолжает бороться с кризисом. Введение временной администрации – это нормальное условие для начала рекапитализации банка».

Получается, что правительство вручную ограничило круг нуждающихся банков. Но это и понятно - нехватка средств. Советник председателя правления Укргазбанка Александр Охрименко считает, что «на сегодня у банков, где введена временная администрация, есть два пути: первое – продать, второе – чтобы купило государство. Сейчас продать очень сложно. Я так понимаю, прежде всего, перед правительством стоит проблема, каким образом решить ситуацию с банками, где введена временная администрация. По моему мнению, цель этого постановления состояла в том, чтобы ограничить круг участников рекапитализации именно проблемными банками.

Денег очень мало. Правительство понимает, что купить все банки оно не сможет, а вот те, где введена временная администрация – это возможно. Государство, вряд ли, захочет принимать участие в мелких банках, а вот Надра, Укрпромбанк – это однозначно интересно».

Хорошо, государство разберется кому и сколько, но есть один нюанс. Что несет введение временной администрации для нас - рядовых депозитчиков. Согласно ст. 85 закона "О банках и банковской деятельности", во время действия временной администрации мораторий на удовлетворение требований кредиторов может быть введен на срок до шести месяцев. Вот и получается, что с одной стороны Кабмин пророчил блага, а на самом деле вышло как всегда. И если банк отважится обратиться за «помощью», не ему одному она станет комом в горле. Нам не видать кровно заработанных, как минимум, 6 месяцев, и дай Бог, их прожить, не скучая за некризисными временами, а вот собственники банков могут распрощаться с контролем над своим финучреждением. Ну, пусть богатые тоже поплачут...

НБУ действует

Нацбанк продолжает предпринимать попытки укротить курс доллара и стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Напомним, с этой целью с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в американской валюте.

Схема нововведения такова: банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе НБУ, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

На первых двух спецаукционах, которые состоялись 27 февраля и 4 марта т.г., НБУ реализовал банкам 95,56 млн. долл. Для аукциона 6 марта НБУ снизил минимальную сумму заявки с 200 тыс. долл. до 50 тыс. долл.

Нацбанк также определил порядок формирования реестра заемщиков-физлиц. Прежде всего, НБУ в письме банкам, рекомендует включать в этот список тех клиентов, которые являются кормильцами семьи и имеют позитивную кредитную историю. Кроме того, приоритет в попадании в реестр имеют четыре категории заемщиков: те, кто покупал в кредит квартиру, брал ссуды на лечение, учебу или на развитие малого бизнеса (но не более 50 тысяч долларов). В то же время, в «рекомендательном» списке НБУ нет клиентов, которые брали кредиты на покупку автомобилей или на ремонт жилья. Получается, что в список претендентов на валюту по спецкурсу имеют шанс попасть далеко не все, их круг сужается. И опять та же причина – нехватка средств.

Тимошенко и Стельмах не идут на мировую

Ужесточить правила игры с долларом не раз требовала от НБУ премьер-министр. Тимошенко. 5 марта в ходе совещания в Кабинете министров после выступления исполнительного директора по вопросам банковского надзора НБУ Василия Пасичника она заявила: «Я прошу вас – изучите опыт Европейского Союза: там никогда в жизни ни копейки банку не дадут, если не прослеживать ее до последнего пункта, где она осела…».

По данным В.Пасичника, на сегодня рефинансирование банков составило 70 млрд. грн.

«То, что 70 млрд. грн. ушло, у меня вызывает только отчаяние, потому что собственники банков нашли модели «кинуть» этот банк и вывести эти 70 млрд. Да они Богу молятся сегодня на кризис, потому что они никогда бы в жизни за такие деньги свой банк не продали», - отметила в ответ Ю.Тимошеко.

По словам премьер-министра, она может назвать 10 банков, которые вообще не имеют клиентов, а являются так называемыми «конвертационными центрами», пунктом для отмывания денежных средств, которые получили финансирование».

Она также отметила, что считает, что «неправильное рефинансирование» привело к падению курса гривни.

Речь идет о постановлении правления НБУ №57 от 9 февраля 2009 г., которы Нацбанк установил дополнительные условия (критерии) предоставления кредитов рефинансирования на срок более 14 дней путем проведения тендера, стабилизационных кредитов и кредитов для поддержания ликвидности банков в случае реальной угрозы стабильности банковской системы.

НБУ с начала 2009 года предоставил коммерческим банкам рефинансирование в объеме 8 млрд. грн., а рефинансирование на общую сумму 7 млрд. грн. в данный момент проходит соответствующее оформление.

Но, видно, действий Нацбанка для Тимошенко не достаточно. Премьер подчеркивает, что нестабильная валютно-курсовая политика и завышенные кредитные ставки могут уничтожить малый и средний бизнес: „Поэтому правительство и бастует против НБУ”.

Пока правительство «бастует», противостояние на валютном рынке усиливается. Президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Александр Сугоняко выразил протест против “безосновательных публичных обвинений банковской сферы со стороны государственных органов”.

Это он заявил по поводу следующего: 2 марта Государственная налоговая администрация сообщила, что в течение 2008 года украинские банки приобрели почти 17,5 млрд. долл. США с целью незаконного выведения валюты за границу и для проведения спекулятивных операций. А уже 3 марта начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко заявила, что Служба безопасности начала проверку ряда банков, которые спекулируют на курсе валют.

В АУБ отмечают необходимость стабилизации обменного курса, как одного из первоочередных антикризисных заданий государства. “Его решение “полицейскими” методами через наказания отдельных банков, которые, работая в пределах действующих нормативных актов (Постановление НБУ от 10.08.05 г. № 281), осуществляли операции по купле/продаже иностранной валюты по курсу, определенным клиентами, невозможно”, - считают в АУБ.

В этой войне, к сожалению, победителей не будет. Будут только пострадавшие – это мы, рядовые украинцы. Есть хорошая пословица «Паны дерутся – у холопов чубы трещат» и очень жаль, что применима к нам с вами.

(УНИАН)