Беларусь отказалась от российского рубля как резервной валюты

Национальный банк Беларуси с 1 июля выводит российский рубль из состава золотовалютных резервов и переходит на международные стандарты при расчете.

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Об этом говорится в пресс-релизе белорусского регулятора.

В Беларуси с 2004 года расчет показателей резервов велся сразу по двум методикам: национальной и опирающейся на стандарты МВФ.

Национальные стандарты включали в состав резервов российский рубль и драгоценные камни и металлы, не относящиеся к монетарному золоту.

Как говорится в заявлении регулятора, переход на международные стандарты поможет совершенствовать управление золотовалютными резервами.

На 1 июня резервы Беларуси, рассчитанные по международным стандартам, составляли 5,2 млрд долларов, по национальным - 5,6 млрд долларов.

За прошлый год резервы страны увеличились на $751 млн. В этом году Белорусь рассчитывает нарастить резервы на $500 млн.