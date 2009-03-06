США приглашают богатых инвесторов

Американское правительство намерено пригласить участвовать богатых инвесторов в процедуре спасения национальной финансовой системы, сообщает k2kapital со ссылкой на газету Washington Post.

Инвесторы будут привлечены правительством для скупки выпущенных недавно ими высокорейтинговых ценных бумаг, обеспеченных различными активами, стимулирующими потребительское кредитование - без риска больших потерь.

Программа, включающая возможные затраты на кредитование данных инвесторов в размере $1 трлн., превышает по объему все предыдущие программы правительства по выходу из мирового финансового кризиса.

В ее рамках ФРС будет напрямую кредитовать держателей ценных бумаг с наивысшими рейтингами AAA. ФРС будет принимать в качестве залога по своим кредитам облигации, обеспеченные автомобильными, образовательными, карточными и другими видами ссуд. В будущем предполагается расширить список залогов: можно будет использовать бумаги с меньшим рейтингом, несущие больше кредитных рисков.