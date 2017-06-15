Министр финансов назвал сроки получения очередного транша МВФ

Международный валютный фонд может рассмотреть вопрос предоставления Украине очередного транша кредита летом или в начале осени.

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Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на пресс-конференции.

«Размер определяется во время рассмотрения… Это может быть летом, может быть в начале осени. Мы должны быть к этому готовы», – сказал министр.

На уточняющий вопрос, будет ли сумма транша больше 1 миллиарда долларов, министр ответил утвердительно.

«Нужно выполнить все обязательства, чтобы получить следующий транш, чтобы получить изменения в пенсионной системе, чтобы запустить аграрный рынок и приватизацию. Это в первую очередь нужно нам», – сказал Данилюк.

Он также сообщил, что правительство планирует выйти на внешний долговой рынок после получения очередного кредитного транша.

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«Я планирую выход на рынок, когда будет решение МВФ о предоставлении очередного транша. Это положительный сигнал, за которым следят инвесторы», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк получил очередной транш МВФ в размере 1 млрд долл. 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 млрд долл. – максимального уровня с середины 2014 года.

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Украина, скорее всего, получит следующий транш кредита от МВФ и связанное с ним финансирование внешних доноров во втором полугодии 2017 года при условии прогресса в проведении земельной и пенсионной реформ.