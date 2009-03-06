Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2010 год

Кабинет министров Украины своим постановлением от 25 февраля одобрил Декларацию целей и заданий бюджета на 2010 год (Бюджетную декларацию).

По закону, правителство должно не позже 1 марта принять Бюджетную декларацию на следующий год. Она используется для разработки проекта закона о Государственном бюджете. Документ носит декларативный характер.

В Бюджетной декларации на 2010 год говорится о необходимости сбалансированности бюджета, сформированного на основе реалистичного макроэкономического прогноза и направленного на преодоление кризисных явлений. Документом ставится задача в 2010 году обеспечения бездефицитности текущего бюджета, определение дефицита бюджета развития - не более 3% ВВП.

Правительство декларирует постепенную отмену прямой государственной поддержки реального сектора экономики с сохранением лишь государственных товарных и финансовых интервенций, удешевление процентных ставок по кредитам, а также финансовой поддержки отдельных инвестиционных проектов.

Документом предусматривается приведение цен на природный газ для всех категорий потребителей к экономически обоснованному уровню, который должен включать инвестиционную составляющую для наращивания собственной добычи газа.

Не позже 1 июня Бюджетная резолюция должна быть заслушана Верховной Радой. В нем должны быть указаны прогнозные показатели объема валового внутреннего продукта, индексов потребительских и оптовых цен, прогнозируемого официального обменного курса гривни в среднем за год и на конец года, предельного объема государственного долга и его структуры, прогнозируемого уровня безработицы и т.д.

С 2007 года правительство Украины не выполняет норму Бюджетного кодекса о необходимости создания Бюджетной резолюции. В последний раз Основные направления бюджетной политики на 2007 год (Бюджетная резолюция) была одобрена парламентом в июле 2006 года.