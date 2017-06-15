Гройсман заявил об отказе от идеи введения всеобщего декларирования доходов

Кабинет министров Украины не намерен в среднесрочной перспективе инициировать введение всеобщего обязательного декларирования доходов и расходов для физических лиц.

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Об этом говорится в сообщении на правительственном портале со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Мы не поддерживаем. Эта система вводиться не будет», – сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в приоритетном плане действий правительства на 2017 год, утвержденном постановлением Кабмина, содержались планы до конца 2017 года разработать законопроект о введении всеобщего декларирования доходов граждан и налоговом контроле расходов физических лиц непрямыми методами.