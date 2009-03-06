НБУ назвал заемщиков-льготников

Национальный банк Украины определил категории заемщиков, которым будет продаваться валюта по льготному курсу в первую очередь.Об этом сообщает сегодня газета «Дело».

В распоряжении издания оказалось письмо Нацбанка, в котором регулятор определяет порядок формирования реестра заемщиков-физлиц. Только заемщики, включенные в реестр, могут рассчитывать на покупку долларов для погашения кредитов по льготному курсу.

Прежде всего, НБУ рекомендует включать в этот список тех клиентов, которые являются кормильцами семьи и имеют позитивную кредитную историю. Кроме того, приоритет для включения в реестр имеют четыре категории заемщиков: те, кто покупал в кредит квартиру, брал ссуды на лечение, учебу или на развитие малого бизнеса (но не более 50 тыс. долларов).

В то же время, как пишет издание, в «рекомендательном» списке НБУ нет клиентов, которые брали кредиты на покупку автомобилей или на ремонт жилья.

По мнению банкиров, это письмо не стоит воспринимать, как желание Нацбанка ограничить объемы продажи валюты заемщикам по льготному курсу - регулятор может себе позволить потратить 400-500 млн. долл. в месяц на такие интервенции. Участники рынка считают, что таким образом НБУ пытается лишить возможности спекулянтов покупать валюту по льготному курсу, а также поддержать в первую очередь наименее социально защищенных заемщиков.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на совещании в правительстве 5 марта предложила разработать действенный механизм рефинансирования коммерческих банков.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, для это необходимо составить реестр граждан, которые, закладывая квартиры, брали кредиты для бизнеса, и проводить рефинансирование по этому реестру.