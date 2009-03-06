Межбанк: доллар ждет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,3200/8,4400, к 12:00 сузился спрэд 8,3700/8,4400 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2315/0,2360, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2330/0,2360. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 35,7125 (-0,2075).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2710/11, а к 12:00 снизились 1,2677/78. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,5715/10,7300, к 12:00 цены установились на следующих значениях 10,6085/10,7030.