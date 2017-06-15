В Украину возвращены $500 тысяч, выведенные из страны при Януковиче – Луценко

Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры совместно с Департаментом юстиции США обеспечил возврат в Украину более $500 тыс. незаконно выведенных руководством Минюста времен Януковича. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Это – средства, которые были растрачены бывшим руководством минюста времен Януковича и выведены из Украины путем заключения фиктивного договора о предоставлении услуг с одной из американских фирм", – сообщил генпрокурор.

Читайте такжеМинистру агрополитики при Януковиче Присяжнюку объявили о подозрении"Хочу в очередной раз подчеркнуть, что деньги, выведенные из украинского бюджета, также, как и коррумпированные чиновники, скрывающиеся за границей, непременно будут возвращены в Украину. Разница лишь в том, что у денег более радостная перспектива – вернуться в бюджет, тогда как коррупционеры непременно предстанут перед судом", – отметил генпрокурор.

По словам Луценко, генеральная прокуратура продолжает расследование по уголовному производству по ст. 366 ч. 1 и ст. 191 ч. 5 Уголовного кодекса ("служебный подлог"; "присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением").