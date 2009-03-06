В Германии запретят брать новые кредиты

К 2020 году федеральным землям Германии будет запрещено брать новые кредиты. Размеры кредитов федерального бюджета не превысят 0,345 процента ВВП, сообщает Немецкая волна.

Федеральные и земельные власти Германии намерены остановить рост новых бюджетных задолженностей. Работавшая два года комиссия бундестага и бундесрата по реформе финансовых отношений между федерацией и землями достигла соглашения о том, что с 2020 года будет запрещено получение новых кредитов. Исключение составляет лишь федеральный бюджет. Но и здесь общие размеры кредита не должны превышать 0,35 процента от объема ВВП.

Решение было принято подавляющим большинством членов комиссии. "Против" голосовали лишь представители "зеленых", Левой партии, а также земли Мекленбург-Передняя Померания, сообщает агентство dpa. Практически нет сомнений в том, что решение комиссии будет одобрено бундестагом и бундесратом.

Оба председателя комиссии по федерализму - премьер-министр Баден-Вюртемберга Гюнтер Оттингер (Günther Oettinger) и руководитель парламентской фракции социал-демократов Петер Штрук (Peter Struck) – заявили, что речь идет о повороте в финансовой политике. Правительство должно принять свое решение по предложению комиссии 18 марта. Обсуждение в бундестаге и бундесрате запланировано нам июнь.

На последнем заседании комиссии речь шла и о прямых инвестициях центра в земельные бюджеты. Принято решение, что в условиях кризиса федеральные власти могут оказать земельным помощь в ряде областей, финансирование которых относится к ведению местного управления. Речь идет, к примеру, о ремонте школ.

К марту 2009 года общая задолженность федеральных и земельных бюджетов составляла 1600 миллиардов евро. Реализация различных антикризисных пакетов приведет в этом году к росту задолженности на 80 миллиардов евро. В 2010 году объем новых долгов возрасте еще на 100 миллиардов. В этих условиях вызывает сомнение, пишет онлайн-издание netzeitung.de, что запланированная программа будет реализована в срок.

Решение комиссии предусматривает, что ряд федеральных земель - Саар, Саксония-Анхальт, Шлезвиг-Гольштейн и города на правах земель Берлин и Бремен - получат в период с 2011 по 2019 годы безвозмездную помощь для ликвидации долгов. Ее размер составит 800 миллионов евро в год. Половина суммы будет выделена из федерального бюджета. Бремя оплаты второй половины разделят между собой "богатые" земли.