МВФ: украинским лидерам необходимо перемирие

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ заявила о необходимости политического перемирия между лидерами Украины. Как сообщает Reuters, об этом она сказала, выступая в вашингтонском Институте Петерсона.

Глава миссии МВФ приветствовала "политическое перемирие", достигнутое между лидерами Украины на прошлой неделе, сказав: "Я очень надеюсь, что это политическое перемирие сохранится, потому что, по-моему, стране сейчас без него не обойтись".

Она также отметила, что выход Украины из экономического кризиса зависит от внешних условий и приверженности правительства структурным реформам. "Необходим консенсус, необходимо объяснить людям, что происходит, не скрываясь за красивыми цифрами, потому что страна находится в тяжелом положении", - сказала она. "Из него можно выйти, только объективно оценив ситуацию и разработав стратегию выхода", - добавила Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Она также предупредила, что урезание бюджета потребует жестких мер, так как основу расходной части составляют затраты на зарплату, пенсии и социальные выплаты.

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