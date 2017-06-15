ГФС вернула большую часть налоговых рассрочек, что были выданы в начале 2017 года

Об этом говорится в официальном сообщении Государственной фискальной службы, опубликованном на сайте ведомства.

Из предоставленных в 2017 году семи рассрочек на общую сумму 2283,7 млн. грн. (последняя налоговая рассрочка была выдана в феврале 2017 года) плательщиками уже погашено 4 рассрочки на сумму 1061,2 млн. грн. Действующими остаются 3 рассрочки на сумму 981, 2 млн. грн, сроки уплаты которых еще не наступили. По этим рассрочкам в государственный бюджет дополнительно поступили проценты на сумму 120,3 млн. грн, а до конца года должно поступить еще более 100 млн. грн.

В ГФС отмечают, что основная сумма рассрочек (2004,2 млн. грн или 84% от общей суммы предоставленных рассрочек) была предоставлена предприятиям, которые являются крупнейшими налогоплательщиками и имеют важное значение для энергетической безопасности страны. «Предоставленные рассрочки полностью обеспечены ликвидным имуществом предприятий на общую сумму 3294,2 млн. грн, переданным в налоговый залог согласно требованиям Налогового кодекса Украины», - говорится в сообщении.

На сайте ведомства уточняется, что для получения рассрочки плательщик должен соответствовать критериям, определенным ст. 100 Налогового кодекса Украины. Рассрочка предоставляется самым крупным налогоплательщикам, которые временно испытывают финансовые затруднения, и существует угроза образования или накопления ими налогового долга. При этом у плательщиков должно быть удовлетворительное финансовое состояние, чтобы они были в состоянии рассчитаться по этой рассрочке и дополнительно уплатить государству проценты за пользование ей.

Порядок предоставления рассрочек является общим и не содержит никаких исключений, отмечается в сообщении.

Напомним, 13 июня СМИ обнародовали список компаний, которые в 2017 году получали рассрочки налоговых платежей.