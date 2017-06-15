Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2600.7115 (15 июня – 2601.4971)

100 EUR – 2903.9545 (15 июня – 2914.4572)

10 RUR – 4.5274 (15 июня – 4.5616)

В четверг, 15 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,00/26,03 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0372/29,1494 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0071 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 382 сделки на сумму 230 млн долл.