Нацбанк укрепил официальную гривню
Официальный курс НБУ на 16 июня: 100 USD – 2600.7115 грн; 100 EUR – 2903.9545 грн; 10 RUR – 4.5274 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2600.7115 (15 июня – 2601.4971)
100 EUR – 2903.9545 (15 июня – 2914.4572)
10 RUR – 4.5274 (15 июня – 4.5616)
В четверг, 15 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,00/26,03 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0372/29,1494 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0071 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 382 сделки на сумму 230 млн долл.