В Австралии тоже хотят национализировать банки

Сталкивающиеся с угрозой банкротства крупные частные банки и финансовые институты во время глобального кризиса должны подлежать закрытию или переводиться в собственность государства, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Это будет способствовать смягчению кризисных явлений на финансовом рынке, заявил сегодня в местной печати премьер-министр Австралии Кевин Радд.

"Все банки, не способные выдержать удар кризиса, должны подлежать национализации, - подчеркнул К.Радд. - Именно такие действия предусмотрены моим планом мер по борьбе с кризисом, который будет представлен на предстоящем в апреле в Лондоне совещании стран "двадцатки".

В стратегии Австралии упор сделан на национализации. Она, сказал глава австралийского правительства, должна быть временной и не всеобщей, но национализации обязательно должны подлежать финансовые учреждения, которые не выдержали "проверку кризисом".

Предлагаемую Австралией финансовую реформу ранее на этой неделе во время визита в Канберру полностью одобрил президент Южной Кореи Ли Мен Бак. Он, в частности, заявил, что эти "полезные и эффективные меры должны послужить началу смелой фискальной и монетарной политики , которая поможет восстановить доверие на мировом финансовом рынке"