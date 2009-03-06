В Молдове дефляция

В Молдавии зарегистрирована дефляция в размере 1% в феврале (+3,1% к февралю 2008 года). Об этом сообщило национальное бюро статистики.

Цены на продовольственные товары сократились на 1,8%, на непродовольственные товары - на 1%, стоимость услуг - на 0,2%.

В январе этого года была также зарегистрирована дефляция на уровне 0,1%.

На 2009 г правительство Молдавии прогнозирует инфляцию на уровне 8,6%, сообщает Газета.Ру.