Страны еврозоны согласились выделить Греции очередной транш кредита для погашения долгов

02:42, 16 июня 2017
Финансы
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Греческий долг составляет в общей сложности 333 миллиарда евро.

Иллюстрация / REUTERS

Страны еврозоны согласились выделить Греции очередной транш из пакета помощи. Как сообщил председатель еврозоны Йерун Дейсселблум, Греция получит 8,5 миллионов евро, что позволит ей в следующем месяце погасить значительную часть долговых обязательств, сообщает Радио Свобода.

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Решение в пользу Греции министры финансов стран зоны обращения евро одобрили в четверг в Люксембурге.

Йерун Дейсселблум также отметил, что финансовую помощь Греции готовы предоставить в Международном валютном фонде.

Греческий долг составляет в общей сложности 333 миллиарда евро.

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Теги: #Греция