Страны еврозоны согласились выделить Греции очередной транш кредита для погашения долгов

Страны еврозоны согласились выделить Греции очередной транш из пакета помощи. Как сообщил председатель еврозоны Йерун Дейсселблум, Греция получит 8,5 миллионов евро, что позволит ей в следующем месяце погасить значительную часть долговых обязательств, сообщает Радио Свобода.

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Решение в пользу Греции министры финансов стран зоны обращения евро одобрили в четверг в Люксембурге.

Йерун Дейсселблум также отметил, что финансовую помощь Греции готовы предоставить в Международном валютном фонде.

Греческий долг составляет в общей сложности 333 миллиарда евро.