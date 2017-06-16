Страны еврозоны согласились выделить Греции очередной транш кредита для погашения долгов
02:42, 16 июня 2017Финансы
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Греческий долг составляет в общей сложности 333 миллиарда евро.
Иллюстрация / REUTERS
Страны еврозоны согласились выделить Греции очередной транш из пакета помощи. Как сообщил председатель еврозоны Йерун Дейсселблум, Греция получит 8,5 миллионов евро, что позволит ей в следующем месяце погасить значительную часть долговых обязательств, сообщает Радио Свобода.
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Решение в пользу Греции министры финансов стран зоны обращения евро одобрили в четверг в Люксембурге.
Йерун Дейсселблум также отметил, что финансовую помощь Греции готовы предоставить в Международном валютном фонде.
Греческий долг составляет в общей сложности 333 миллиарда евро.
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