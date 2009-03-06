Кабмин разработал порядок возмещения НДС

Правительство утвердило порядок возмещения в 2009 году налога на добавленную стоимость субъектам хозяйствования, у которых есть задолженность по заработной плате (с начислениями), налогам, сборам (обязательным платежам) и за энергоносители.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, правительство на заседании 5 марта приняло соответствующее постановление.

В частности, Госказначейство, в котором будут открыты соответствующие счета, будет перечислять средства по возмещению НДС, которые будут направлены в первую очередь на погашение задолженности по заработной плате (с начислениями), налогов, сборам (обязательным платежам) и за энергоносители.

Погашение задолженности по зарплате, а также компенсация за ее несвоевременную выплату осуществляется путем перечисления средств на лицевые счета работников субъекта хозяйствования, открытые в банковских учреждениях. Платежи, которые вносятся одновременно с выплатой заработной платы, перечисляются в установленном порядке.

Кроме того, остаток неиспользованного возмещения по НДС перечисляется на текущий счет, открытый субъекту хозяйствования в обслуживающем банке.