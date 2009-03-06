Госбюджет в марте будет выполнен на 100%

Министерство финансов Украины прогнозирует выполнение в марте доходной части общего фонда Государственного бюджета на 100%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра финансов Украины Владимир МАТВИЙЧУК сегодня на брифинге.

По его информации, бюджетной росписью на март доходы общего фонда Госбюджета запланированы на уровне 13,5 млрд. грн.

По состоянию на 5 марта сумма поступлений составила 0,465 млрд. грн.

При этом в Минфине отмечают, что они ожидают основную часть поступлений в Госбюджет в последней декаде марта.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 3 марта на заседании Кабинета Министров сообщила, что, по итогам января-февраля 2009 года, в общий и специальный фонды Государственного бюджета поступило средств на 3% больше запланированного.

В феврале т.г. Государственная таможенная служба Украины перевыполнила план поступлений в Государственный бюджет на 0,8% - перечислила 6,45 млрд. грн.

По итогам февраля 2009 года, налоговики перевыполнили план поступлений налогов и сборов в общий фонд Государственного бюджет на 2,6%. В Госбюджет поступило 7,807 млрд. грн. - на 197 млн. грн. больше запланированного.