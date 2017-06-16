Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне

Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил процентную ставку, применяемую к текущим счетам финансовых институтов в ЦБ, на отрицательном уровне - минус 0,1%, говорится в заявлении регулятора.

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Отрицательная процентная ставка была введена ЦБ Японии в январе 2016 года. В то же время Банк Японии принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%. ЦБ страны будет выкупать гособлигации темпами, приблизительно равными текущим, увеличивая активы на балансе регулятора на 80 триллионов иен в год, сообщает Прайм.

Японский ЦБ также продолжит выкупать активы биржевых инвестиционных фондов (ETF) в объеме около 6 триллионов иен ежегодно, а также бумаги инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) - около 90 миллиардов иен ежегодно. Темпы выкупа коммерческих бумаг (CP) и корпоративных облигаций регулятором также остались неизменными - 2,2 триллиона иен и 3,2 триллиона иен соответственно.

По прогнозу Банка Японии, экономика страны, вероятно, продолжит умеренный рост. На фоне улучшения экономической ситуации в зарубежных государствах ожидается умеренный рост экспорта Японии. Банк Японии продолжит политику количественного и качественного смягчения (QQE) с применением отрицательной ставки, нацеливаясь на достижение стабильного показателя инфляции в 2%, отмечает регулятор.

Центробанк рассматривает в качестве вероятных рисков экономическую политику США и ее влияние на финансовые рынки, развитие стран с формирующейся экономикой и государств, ориентированных на экспорт сырьевых товаров, и переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) и их последствия. Кроме того, Банк Японии будет обращать внимание на ситуацию с европейским долгом и геополитические риски.