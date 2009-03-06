НБУ установил минимальный размер регулятивного капитала

Национальный банк Украины (НБУ) установил на 2009 год минимальный размер регулятивного капитала в гривнях, эквивалентный размеру нормативного значения, установленного в евро (10 млн. евро), на уровне 74 млн. 194 тыс. грн.

Об этом говорится в постановлении НБУ (№116 от 4 марта 2009 года).

Также Нацбанк определил гривневый эквивалент норматива минимального размера регулятивного капитала для тех банков, у которых размер регулятивного капитала на сегодня составляет менее 10 млн. евро. Такие банки к 1 июля 2009 года должны увеличить регулятивный капитала до 66 млн. 775 тыс. грн. (9 млн. евро); банки с регулятивным капиталом менее 8 млн. евро – к 1 января 2010 года до 51 млн. 936 тыс. грн.

Кроме того, НБУ установил на 2009 год гривневый эквивалент норматива для получения письменного разрешения на проведение ряда операций, по которым установлены специальные требованиями в части размера регулятивного капитала: 10 млн. евро – 74 млн. 194 тыс. грн., 15 млн. евро – 111 млн. 291 тыс. грн., 20 млн. евро – 148 млн. 389 тыс. грн.

Справка УНИАН. Минимальный размер регулятивного капитала в гривнях устанавливается НБУ каждый год и должен выполняться банками на конец каждого отчетного периода (года).

Для расчета нормативного значения минимального размера регулятивного капитала, который устанавливается в гривнях, берется больший по величине курс евро, а именно: курс евро, который установлен НБУ на начало года (на 1 января каждого года), или курс евро, который рассчитан как среднеарифметическое значение курса евро за IV квартал отчетного года.

В случае снижения курса евро на конец периода (года), который регулируется, нормативное значение минимального размера регулятивного капитала, который устанавливается Национальным банком в гривнях, не подлежит уменьшению на следующий период.