ОАО «Мостобуд» примет решение о покупке банка «АРМА» к 10 марта.

Об этом УНИАН в интервью сообщил председатель наблюдательного совета ОАО «Мостобуд» Владимир ПРОДИВУС.

«Скажу откровенно, сейчас я думаю, как лучше осуществить эту покупку. В качестве физического лица – на что у меня достаточно средств, или же прагматичнее купить часть в банке «Мостобуду». Это просчитывают и анализируют юристы, экономисты. О моем решении станет известно к 10 марта», - сказал он.

В.ПРОДИВУС отметил, что некоторые СМИ поторопились сообщить, будто «Мостобуд» уже приобрел банк «АРМА» и в ближайшее время инвестирует в него 160 миллионов гривен.

«Это не совсем так. Мы подписали с «АРМА» инвестиционный меморандум. «Инвестиционный меморандум» - это не договор купли-продажи. Это – предложение и намерение. Мы изучаем банк. Громадные объемы работ, которые уже произведены «Мостобудом», и те деньги, которые мы уже вложили в строительство государственных объектов, и возврата которых ждем от заказчиков, требуют от нас принимать решение о приобретении и инвестировании банка только после очень тщательного изучения реального положения дел. Имеющаяся у нас информация пока подтверждает целесообразность сделки именно с банком «АРМА», - пояснил он.

По словам В.ПРОДИВУСА, компания рассматривает возможность покупки банка в качестве одного из инструментов, который мог бы оптимизировать средства и затраты на реализацию коммерческих программ. «Скажу так, мы стремимся минимизировать свою зависимость от политической ситуации и спекулятивных игр определенных банковских структур. Это, кстати, лучшая гарантия для всех клиентов банка – физических и юридических лиц, которые сегодня вложили в него деньги. У нас не однодневная программа. Мы просчитываем развитие лет на 10 вперед. При этом планируем ежегодно в 2 – 3 раза увеличивать обороты, независимо от финансового кризиса», - добавил он.

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