Украина вошла в топ-50 инновационных стран мира
10:48, 16 июня 2017Финансы
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За год Украина поднялась с 56 на 50 место.
Иллюстрация / REUTERS
За год Украина поднялась с 56-го на 50-е место в рейтинге инновационных стран. Об этом говорится на сайте Global Innovation Index.
Первой среди наиболее инновационных стран, как и год назад, стала Швейцария. В первую тройку также входят Швеция и Нидерланды. Польша находится на 38 позиции, Россия - 45, Молдова - 54, Беларусь - на 88 месте.
Рейтинг состоит из множества показателей, каждый из которых также имеет свой индекс. В итоге, Украина получила индекс 37,6. В прошлом году этот индекс составлял 35,7.
Как сообщал УНИАН, Украина заняла 60-е место в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик по 2017 год.
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