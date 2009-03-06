Межбанк: доллар стабилизировался

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,3200/8,4400, к 12:00 сузился спрэд – 8,3700/8,4400. К закрытию ценовые уровни снизились до 8,3550/8,4250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:30 Нацбанк объявил о продаже долларов на аукционе с ценой отсечения 7,8000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2315/0,2360, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2330/0,2360. К закрытию торгов цены понизились до 0,2325/0,2350. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,6750 (-0,2450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2710/11, а к 15:00 упали до 1,2668/69. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5715/10,7300, к 12:00 цены установились на значениях 10,6085/10,7030. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вниз – 10,5810/10,6760.