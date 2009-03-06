Чистая прибыль СКМ сократилась более чем в 10 раз

Чистая прибыль ЗАО «СКМ» (не консолидированная, без учета финансовых результатов предприятий Группы СКМ) по итогам 2008 года составила порядка 184,5 млн. грн., что ниже показателя за 2007 год – тогда она составляла более 19 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно данным финансовой отчетности ЗАО "СКМ", разница между показателями чистой прибыли в 2007 и 2008 годах объясняется тем, что в 2007 году компанией были проведены масштабные структурные преобразования, в результате которых корпоративные права предприятий Группы СКМ были переданы европейским дочерним холдинговым компаниям (которые на 100% входят в Группу СКМ) в соответствии с отраслевым разделением.

В сообщении отмечается, что, согласно действующему законодательству, передача корпоративных прав осуществлялась по рыночной стоимости (на момент осуществления транзакций - приблизительно 5 млрд. долларов), тогда как в балансе указывалась себестоимость данных активов. Разница и составила чистую прибыль ЗАО "СКМ" за 2007 год.

К 2008 году Компания СКМ завершила реструктуризацию, и в течение года практически не осуществляла подобных транзакций.

Также, согласно данным отчетности, в 2008 году существенно - почти на 1 млрд грн. - уменьшился объем долгосрочных долговых обязательств ЗАО "СКМ".

"В 2008 году мы были сконцентрированы на повышении эффективности наших бизнес-направлений, на выходе из тех инвестиций, которые не соответствовали стратегии развития Группы, на использовании рыночных возможностей для создания запаса прочности. Мы также завершили создание понятной и прозрачной как для украинских, так и для зарубежных аудиторий структуры собственности Группы СКМ, - заявляет генеральный директор ЗАО "СКМ" Олег ПОПОВ. - Кроме того, в 2008 году мы продолжали работать над повышением качества корпоративного управления. Сейчас модель корпоративного управления СКМ не только соответствует лучшим мировым стандартам, но и является абсолютно инновационной для Украины".

В сообщении компании также отмечается, что 21 апреля т.г. в Донецке состоится общее собрание акционеров ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент".

В повестку дня, в частности, включены вопросы об утверждении результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчетности общества за 2008 год, а также вопрос о распределении прибыли компании, полученной в 2008 году.

Справка УНИАН. Компания СКМ владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании Метинвест Холдинг, ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, Сегодня Мультимедиа, ТРК Украина, ЭСТА Холдинг, Украинский Ритейл и другие.

90% акций ЗАО "СКМ" принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.