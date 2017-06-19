Трудности перевода: создан удобный мобильный банкинг для украинцев в Евросоюзе
Украинские разработчики объединились с банковскими специалистами из Италии и Великобритании, чтобы решить извечную проблему – высокие комиссии при переводе и конвертации валют.
Мобильный банкинг DiPocket уже зарекомендовал себя на европейском рынке, как приложение для совместного счета и travel-card для путешествий. Сегодня создатели хотят улучшить жизнь украинцев, которые имеют регистрацию в ЕС. Например, учатся или работают за границей.
В данный момент DiPocket стал альтернативным решением многих финансовых проблем наших соотечественников в Польше. Создатели решили начать именно с этой страны, ориентируясь на количество экспатов, «заробитчан» и студентов, а также учитывая высокие комиссии других сервисов и банков. Приложение обещает стать незаменимым помощником, если:
Вы планируете работать за границей и вам необходим европейский счет
Открыть счет DiPocket можно еще до выезда из Украины, а после выдать реквизиты работодателю и получать зарплату на DiPocket Masterсard.
Вы работаете за границей и хотите отправлять деньги близким
Для этого можно оформить дополнительную DiPocket Masterсard и передать ее родным. Они смогут рассчитываться этой картой и снимать наличные в банкомате с минимальными комиссиями.
Вы не хотите перевозить большие суммы наличными
Рассчитаться картой DiPocket можно в любой точке мира, где принимают Mastercard. Вы платите всего 1% за конвертацию при расчёте в другой валюте. Еще одно преимущество сервиса - обмен по выгодному Mastercard курсу.
Вы хотите пересылать деньги в ЕС
В любое время суток можно перечислить деньги на счет DiPocket, предварительно связав его с картой вашего украинского банка.
Об условиях регистрации, тарифах и других преимуществах можно прочитать на сайте https://dipocket.org/ru. Недавно сайт запустил украинскую, польскую и русскую версии.
Скачать приложение можно в Google Play или App Store.
Мобильный банкинг DiPocket
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