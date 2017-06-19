Трудности перевода: создан удобный мобильный банкинг для украинцев в Евросоюзе

Украинские разработчики объединились с банковскими специалистами из Италии и Великобритании, чтобы решить извечную проблему – высокие комиссии при переводе и конвертации валют.

Мобильный банкинг DiPocket уже зарекомендовал себя на европейском рынке, как приложение для совместного счета и travel-card для путешествий. Сегодня создатели хотят улучшить жизнь украинцев, которые имеют регистрацию в ЕС. Например, учатся или работают за границей.

В данный момент DiPocket стал альтернативным решением многих финансовых проблем наших соотечественников в Польше. Создатели решили начать именно с этой страны, ориентируясь на количество экспатов, «заробитчан» и студентов, а также учитывая высокие комиссии других сервисов и банков. Приложение обещает стать незаменимым помощником, если:

Вы планируете работать за границей и вам необходим европейский счет

Открыть счет DiPocket можно еще до выезда из Украины, а после выдать реквизиты работодателю и получать зарплату на DiPocket Masterсard.

Вы работаете за границей и хотите отправлять деньги близким

Для этого можно оформить дополнительную DiPocket Masterсard и передать ее родным. Они смогут рассчитываться этой картой и снимать наличные в банкомате с минимальными комиссиями.

Вы не хотите перевозить большие суммы наличными

Рассчитаться картой DiPocket можно в любой точке мира, где принимают Mastercard. Вы платите всего 1% за конвертацию при расчёте в другой валюте. Еще одно преимущество сервиса - обмен по выгодному Mastercard курсу.

Вы хотите пересылать деньги в ЕС

В любое время суток можно перечислить деньги на счет DiPocket, предварительно связав его с картой вашего украинского банка.

Об условиях регистрации, тарифах и других преимуществах можно прочитать на сайте https://dipocket.org/ru. Недавно сайт запустил украинскую, польскую и русскую версии.

Скачать приложение можно в Google Play или App Store.

Мобильный банкинг DiPocket

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