Nestle рассматривает продажу кондитерского бизнеса в США стоимостью $3 миллиарда

Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, швейцарская Nestle SA изучает «стратегические варианты» для американского бизнеса по выпуску кондитерских изделий, включая потенциальную продажу этих операций, сообщается в пресс-релизе компании.

В сообщении уточняется, что проводимая руководством Nestle оценка перспектив бизнеса, касается исключительно рынка США и, как ожидается, будет завершена до конца текущего года.

Также MarketWatch сообщает, что эксперты оценивают кондитерский бизнес компании в США примерно в $3 млрд.

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«Nestle продолжит инвестировать и развивать бизнес в США, где компания имеет ведущие позиции в широком круге категорий товаров, в том числе продукции для животных, бутилированной воды, замороженных продуктов питания, детского питания и мороженого», — подчеркивает Nestle в пресс-релизе.

В 2016 году выручка американского подразделения Nestle по выпуску кондитерских изделий составила порядка 900 млн швейцарских франков ($922 млн), что равняется примерно 3% всех продаж компании в США.