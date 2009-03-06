Украина и Япония продолжают экономическое сотрудничество

8-11 марта в Токио состоится второе совместное заседание Коордсовета по вопросам экономического сотрудничества Украины и Японии

Киев. 6 марта. УНИАН. 8-11 марта в Токио (Япония) состоится второе совместное заседание Координационного совета по вопросам экономического сотрудничества Украины и Японии и Комитета по деловому сотрудничеству "Япония - Украина" Японской федерации бизнеса "Кейданрен".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, в ходе заседания планируется обсудить вопрос по активизации сотрудничества в отрасли сельского хозяйства, в частности, по налаживанию постоянных экспортных поставок из Украины продуктов питания, привлечения японских корпораций к проектам по строительству в Украине зерновых элеваторов, привлечения инвестиций для модернизации машиностроительного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины.

Также запланировано рассмотреть вопрос о сотрудничестве в рамках Киотского протокола по проектам общего внедрения и “зеленых инвестиций” для применения в Украине новейших японских технологий энергосбережения и использования альтернативных газу источников энергии, участия японских корпораций в проектах по развитию ядерной энергетики в контексте снижения зависимости Украины от импорта энергоносителей и др.

В состав украинской делегации входят руководители ведущих Министерств и корпораций Украины. Координационный совет по вопросам экономического сотрудничества Украины и Японии возглавляет министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, Комитет по деловому сотрудничеству "Япония - Украина" Японской федерации бизнеса "Кейданрен" – Мотоюки ОКА.

Как сообщал УНИАН, министерство транспорта и связи Украины намерено презентовать японским инвесторам 36 инвестиционных проектов в отрасли железнодорожного транспорта, аэропортов, морских портов и автомобильных дорог в ходе второго заседания Координационного совета по вопросам экономического сотрудничества с Японией при Министерстве экономики Украины и Комитета делового сотрудничества «Украина – Япония» Японской федерации бизнеса «Кайденрен».

Справка УНИАН. Координационный совет по вопросам экономического сотрудничества с Японией действует с апреля 2002 года.

Первое совместное Совета и Комитета по деловому сотрудничеству "Япония - Украина" было проведено 20- 23 февраля 2008 года в Киеве.