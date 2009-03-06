Уровень безработицы в США достиг наивысшего за 25 лет уровня
Данные минтруда
Согласно официальным данным, обнародованным министерством труда США, только за февраль лишились работы 651000 американцев, сообщает Би-би-си.
Теперь уровень безработицы в стране составляет 8,1%, что является самым высоким показателем с января 1984 года, то есть за последние 25 лет.
В январе без работы остались 598 тысяч человек. Таким образом, говорят эксперты, месячный рост этого показателя в феврале стал самым высоким с октября 1949 года.
В промышленном секторе работу потеряли 168 тысяч человек, в строительном - 104 тысячи, в сфере обслуживания - 375 тысяч человек.
Среди компаний, объявивших о масштабных сокращениях в феврале, были Goodyear, General Motors и Estee Lauder.
Показатели министерства труда несколько превзошли прогнозы экономистов, однако оказались в пределах ожидаемого.