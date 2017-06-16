План "бюджетной трехлетки": украинцам обещают "минималку" в 4425 гривень с 2020 года

Минимальная заработная плата с 2018 года может вырасти до 3723 грн, с 2019 года – до 4173 грн, с 2020 года – до 4425 грн.

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Соответствующие прогнозные показатели содержатся в проекте Бюджетной резолюции на 2018-2020 годы.

При этом документ предусматривает повышение прожиточного минимума три раза в год в течение следующих трех лет. Прогнозируется, что с 1700 грн в январе 2018 года прожиточный минимум увеличится до 2139 грн в декабре 2020 года.

Кроме того, работники первого тарифного разряда Единой тарифной сетки получат повышенные оклады с 2018 года в размере 1762 грн, с 2020 года – 1921 грн, с 2020 года – 2073 грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена более чем в 2 раза – до 3200 грн.

Правительство планирует повышать уровень минимальной заработной платы в дальнейшем в соответствии с экономической ситуацией в стране.