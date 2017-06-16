Правительство дало прогноз, как гривня будет опускаться к доллару

В течение следующих трех лет гривня будет постепенно обесцениваться, а доллар соответственно будет дорожать. Такие прогнозы в проект Бюджетной резолюции до 2020 года заложил правительство уже одобрило документ на своем заседании, пишет Экономическая правда.

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Минфин рассчитал параметры общего фонда госбюджета исходя из того, что обменный курс гривни (в среднем за год) в 2018 году составит 29,3 гривны за доллар, в 2019 году - 30,5 гривни за доллар, в 2020 году - 31 гривня за доллар.

Отметим, что официальный курс доллара от Нацбанка сегодня, 16 июня, составляет 26,00 гривны. В госбюджете на 2017 год заложили доллар по 27,2 гривни. За всю свою историю гривня установила антирекорды более два года назад - 26 февраля 2015-го в официальных курсах НБУ доллар США составил 30,01 гривни, а евро – 34,04 гривни.

Также чиновники спрогнозировали, как будет расти в течение трех лет минимальная зарплата и прожиточный минимум.