Фонд гарантирования подключит к системе выплат еще два банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 19 июня подключит к автоматизированной системе выплат вкладчикам "ПриватБанк" и "Идея Банк". Как сообщается на сайте Фонда, с учетом этих банков, количество банков-агентов, осуществляющих выплаты через автоматизированную систему, вырастет до 10-ти.

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Фонд напомнил, что ранее к автоматизированной системе подключились "Правэкс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредобанк", "Укргазбанк", "ПУМБ", "ТАСкомбанк", банк "Пивденный" и "Ощадбанк".

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования с 15 февраля объявил старт выплат вкладчикам через автоматизированную систему, которая упрощает процесс получения гарантированной суммы, позволяя вкладчику выбрать для получения средств любое отделение среди банков-агентов, подключенных к системе.

К концу года Фонд планирует внести в базу выплат через автоматизированную систему информацию обо всех вкладчиках неплатежеспособных банков, имеющих право на получение гарантированного возмещения.