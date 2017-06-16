НБУ упрощает валютные операции для банков и их клиентов

Национальный банк упрощает торговлю иностранной валютой и банковскими металлами на межбанковском валютном рынке Украины и на международном валютном рынке для банков и их клиентов.

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Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №55, вступающее в силу с 26 июня.

Согласно документу, Нацбанк отменил ограничения по обмену безналичной валюты для физических лиц, не являющихся предпринимателями, и теперь они смогут проводить такие операции с безналичной валютой на счетах без ограничения по группе классификатора и количества операций в течение дня. До сих пор граждане могли проводить такие операции только один раз в течение дня и только с иностранной валютой 1-й группы классификатора.

Кроме того, регулятор разрешил физлицам проводить в банках обмен наличной иностранной валюты на безналичную без ограничения по группе классификатора.

Также Нацбанк упростил проведение обмена валюты для субъектов внешнеэкономической деятельности и банков, расширил спектр операций банков с банковскими металлами и операций с валютой на международных рынках.

Справка УНИАН. В рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует постепенно смягчить административные ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.

В настоящее время продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов, однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривень в день и однодневный лимит на снятие наличных с валютного счета в эквиваленте 250 тысяч гривень в день.