СМИ: МВФ возвратил Совместное письмо на доработку

Совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины к Международному валютному фонду было возвращено отправителям на доработку, пишет еженедельник «Зеркало недели» (№ 8(736) 7 - 13 марта).

Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ, направленное на получение второго транша кредита в размере 16,5 миллиардов долларов, вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

Причиной, по неподтвержденным данным, стало отсутствие предварительного согласования содержания письма с представителями МВФ.

Официального подтверждения того, что обращение возвращено на доработку, «Зеркалу недели» пока получить не удалось. В киевском офисе Международного валютного фонда отказываются от комментариев, ответ на запрос в Вашингтон пока не получен, отмечает газета.