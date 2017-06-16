Гривня уходит на выходные с курсом 26,02 за доллар

В пятницу, 16 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,0050/26,0200 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0527/29,0695 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4515/0,4523 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,0219 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 530 сделок на сумму 320 миллиона долларов.