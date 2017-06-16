Нацбанк будет выдавать гражданам электронные валютные лицензии

Национальный банк Украины будет выдавать физическим лицам, кроме предпринимателей, электронные индивидуальные лицензии (е-лицензии) на перечисление иностранной валюты за рубеж.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №54, вступающее в силу с 3 июля.

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По информации НБУ, на основании е-лицензии граждане смогут в течение календарного года перечислить валюту за рубеж в пределах эквивалента 50 тысяч долларов США.

Регулятор отметил, что воспользоваться такими лицензиями граждане смогут для инвестирования за рубеж, размещения средств на собственных счетах за пределами Украины и выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.

Также сообщается, что оформление е-лицензий будет осуществляться через банк, в котором есть собственный счет физлица, на основании установленного перечня документов.

Справка УНИАН. В рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует постепенно смягчить административные ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.

В настоящее время продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов, однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривень в день и однодневный лимит на снятие наличных с валютного счета в эквиваленте 250 тысяч гривень в день.