НБУ выполнил все требования для возобновления сотрудничества с МВФ

Первый заместитель главы Национального банка Украины Валерий ШАПОВАЛОВ заявляет, что Нацбанк со своей стороны выполнил все требования для того, чтобы было возобновлено сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом он сказал в прямом телеэфире программы «Свобода на Интере» 6 марта поздно вечером.

«Что касается Национального банка, то мы выполнили все требования, которые ставились перед нами для того, чтобы сотрудничество возобновить», - заявил В.ШАПОВАЛОВ.

Он отметил, что продолжение сотрудничества с МВФ «даст уверенность другим инвесторам в том, что в Украине есть программа экономических действий», которая позволит в скором времени преодолеть кризис.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе текущего года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

9 февраля руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует на протяжении ближайших недель вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, и, соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

27 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель ВР Владимир ЛИТВИН договорились подготовить совместный документ к МВФ относительно дальнейшего сотрудничества.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш кредита даже в случае ощутимого большего дефицита госбюджета, но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.

3 марта Международному валютному фонду был официально отправлен проект письма о намерениях.