В Украине инфляция в феврале замедлилась в 2 раза – до 1,5%

В Украине инфляция в феврале 2009 года составила 1,5%.

Согласно данным, обнародованным Государственным комитетом статистики, темп роста потребительских цен в минувшем месяце снизился почти вдвое по сравнению с январем 2009 года (инфляция в январе - 2,9%).

Индекс потребительских цен за два месяца 2009 года составил 104,4%.

Инфляция в феврале 2009 года в годовом измерении (к соответствующему месяцу прошлого года) также снизилась, составив 20,9%. В январе этого года данный показатель равнялся 22,3%.

Индекс цен производителей промышленной продукции составил в прошлом месяце 101,8% (в январе – 100,2%). Индекс цен производителей промышленной продукции за два месяца 2009 года – 102,0%.

Инфляция в России составила в феврале 2009 года 1,7%, а за два месяца с начала года – 4,1%.