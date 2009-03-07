Белоруссия получила очередные 500 млн. долл. стабкредита РФ

РФ и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении кредита Минску в $500 млн МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва и Минск подписали соглашение о выделении белорусской стороне кредита в 500 миллионов долларов в рамках стабилизационного кредита в 2 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в российском Минфине. Россия и Белоруссия подписали соглашение о кредите в ноябре прошлого года. Первый транш объемом в 1 миллиард долларов был предоставлен еще в ноябре. Второй транш объемом в 1 миллиард долларов было решено разделить на две части по 500 миллионов долларов. Соглашение о предоставлении первых 500 миллионов долларов уже подписано. Как ожидается, оставшаяся сумма может быть переведена весной.