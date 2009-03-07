МВФ предоставит Армении 540 млн. долл. кредита

Исполнительный Совет Международного Валютного Фонда утвердил в пятницу заключение 28-месячного соглашения о резервных средствах (Stand-By Arrangement) для Армении в размере 540 миллионов долларов, сообщили в субботу РИА Новости в армянском представительстве МВФ. "Средства предоставлены для поддержки программ, направленных на адаптацию к ухудшающейся глобальной перспективе, восстановление доверия к валютной и финансовой системе, защиту бедных слоев населения", - говорится в сообщении.

Из утвержденных средств около 237 миллионов долларов будет предоставлена незамедлительно, а оставшиеся средства - девятью траншами с учетом ежеквартальных обзоров. В документе отмечается, что соглашение было утверждено в рамках процедуры ускоренного чрезвычайного финансового механизма МВФ и дает возможность исключительного доступа к ресурсам МВФ, составляющим порядка 400% от квоты Армении. Средства предоставляются сроком на пять лет с трехлетним льготным периодом (погашение кредита начнется с третьего года), по ставке 1,54% годовых. Представитель МВФ в Армении Нинке Омес заявила о возможности предоставления республике кредита МВФ во вторник, 3 марта, сразу же после того, как Совет Центробанка Армении неожиданно принял решение ограничить свои интервенции на валютном рынке и возвратиться к политике плавающего курса национальной валюты - драма. Банк заявил, что при этом учитывал ухудшение условий торговли в нынешней ситуации мирового финансово-экономического кризиса и снижение темпов роста притока капитала. По оценке специалистов ЦБ, средневзвешенный курс в 2009 году ожидается в коридоре 360-380 драмов за доллар. Однако до такого уровня курс армянской валюты вырос за день. В обменных пунктах Еревана, которые до объявления Центробанка продавали доллар за 308-310 драмов, курс продажи к вечеру вторника вырос до 390-410 драмов за доллар. Повышение курса доллара в стране привело также к росту цен в течение дня в среднем на 20-40% на продукты первой необходимости - подсолнечное и сливочное масло, сахар. Розничные цены на нефтепродукты выросли в среднем на 20%. В настоящее время ситуация на товарных и валютном рынке стабилизировалась и средний курс покупки/продажи доллара в обменных пунктах составляет 355-365 драмов.