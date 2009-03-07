Германия: некоторым странам ЕС может понадобиться финпомощь

Некоторым странам Евросоюза в будущем может потребоваться финансовая помощь, сказал в субботу министр экономики Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг, отвергнув идею выпуска совместных облигаций, передает Рейтер.

Гуттенберг подчеркнул, что помощь должна предоставляться лишь странам, находящимся на грани экономического краха.

"Мы к счастью еще далеки от чего-либо подобного", - сказал он в интервью немецкому еженедельнику WirtschaftsWoche. "Но в будущем могут потребоваться меры поддержки. Было бы гораздо дороже допустить крах целой страны".

В феврале министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк сказал о возможности помощи ослабленным странам ЕС со стороны соседей, находящихся в лучшем финансовом положении. Затем министр иностранных дел страны Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что обсуждаются конкретные способы такой помощи.

"Ситуация в некоторых странах Южной и Восточной Европы, действительно, тревожная", - сказал Гуттенберг.

Ранее говорилось о возможности выпуска совместных облигаций Германией и другими странами ЕС для помощи таким участникам зоны евро, как Греция и Ирландия, чьи финансовые системы более других пострадали из-за кризиса. Германия же многократно отвергала такую возможность.

Против высказался и Гуттенберг. "Было бы гораздо лучше, если бы мы совместно нашли гибкие решения для стран, действительно находящихся в опасности".