ПФ: пенсии в марте будут выплачиваться по графику

По состоянию на 6 марта выплата пенсий и денежных пособий профинансирована в сумме 5 714,2 млн. грн. - Пенсионный фонд

По состоянию на 6 марта выплата пенсий и денежных пособий профинансирована в сумме 5 714,2 млн. грн., что составляет 43,1% месячной потребности на пенсионное обеспечение.

Это обеспечивает выплату пенсий в установленные сроки по графику по 10 марта включительно, сообщает официальный сайт Пенсионного фонда Украины.