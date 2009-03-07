ПФ: пенсии в марте будут выплачиваться по графику
15:56, 07 марта 2009Финансы
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На счету 43,1% месячной потребности
По состоянию на 6 марта выплата пенсий и денежных пособий профинансирована в сумме 5 714,2 млн. грн. - Пенсионный фонд
По состоянию на 6 марта выплата пенсий и денежных пособий профинансирована в сумме 5 714,2 млн. грн., что составляет 43,1% месячной потребности на пенсионное обеспечение.
Это обеспечивает выплату пенсий в установленные сроки по графику по 10 марта включительно, сообщает официальный сайт Пенсионного фонда Украины.
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