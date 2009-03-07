ГЛАВНОЕ на 7 марта (день)

Хроника дня

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Главные новости дня: МВФ вернул Украине Совместное письмо Президента, Премьера и НБУ для доработки, Армени получила кредит МВФ, Белоруссия - очередной транш стабкредита от РФ, инфляция в Украине в феврале замедлилась в 2 раза (Госкомстат) Совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины к Международному валютному фонду было возвращено отправителям на доработку, пишет еженедельник «Зеркало недели» (№ 8(736) 7 - 13 марта).

Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ, направленное на получение второго транша кредита в размере 16,5 миллиардов долларов, вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

Причиной, по неподтвержденным данным, стало отсутствие предварительного согласования содержания письма с представителями МВФ.

Официального подтверждения того, что обращение возвращено на доработку, «Зеркалу недели» пока получить не удалось. В киевском офисе Международного валютного фонда отказываются от комментариев, ответ на запрос в Вашингтон пока не получен, отмечает газета.

В то же время первый замглавы НБУ Валерий ШАПОВАЛОВ заявляет, что Нацбанк со своей стороны выполнил все требования для того, чтобы было возобновлено сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом он сказал в прямом телеэфире программы «Свобода на Интере» 6 марта поздно вечером.

«Что касается Национального банка, то мы выполнили все требования, которые ставились перед нами для того, чтобы сотрудничество возобновить», - заявил В.ШАПОВАЛОВ.

Новость в тему: МВФ предоставит Армении 540 млн. долл. кредита, Россия Белоруссии - 500 млн. (в рамках 2-млрд. транша) Исполнительный Совет Международного Валютного Фонда утвердил в пятницу заключение 28-месячного соглашения о резервных средствах (Stand-By Arrangement) для Армении в размере 540 миллионов долларов, сообщили в субботу РИА Новости в армянском представительстве МВФ. "Средства предоставлены для поддержки программ, направленных на адаптацию к ухудшающейся глобальной перспективе, восстановление доверия к валютной и финансовой системе, защиту бедных слоев населения", - говорится в сообщении.

Из утвержденных средств около 237 миллионов долларов будет предоставлена незамедлительно, а оставшиеся средства - девятью траншами с учетом ежеквартальных обзоров. В документе отмечается, что соглашение было утверждено в рамках процедуры ускоренного чрезвычайного финансового механизма МВФ и дает возможность исключительного доступа к ресурсам МВФ, составляющим порядка 400% от квоты Армении. Средства предоставляются сроком на пять лет с трехлетним льготным периодом (погашение кредита начнется с третьего года), по ставке 1,54% годовых. Представитель МВФ в Армении Нинке Омес заявила о возможности предоставления республике кредита МВФ во вторник, 3 марта, сразу же после того, как Совет Центробанка Армении неожиданно принял решение ограничить свои интервенции на валютном рынке и возвратиться к политике плавающего курса национальной валюты - драма. Банк заявил, что при этом учитывал ухудшение условий торговли в нынешней ситуации мирового финансово-экономического кризиса и снижение темпов роста притока капитала. По оценке специалистов ЦБ, средневзвешенный курс в 2009 году ожидается в коридоре 360-380 драмов за доллар. Однако до такого уровня курс армянской валюты вырос за день. В обменных пунктах Еревана, которые до объявления Центробанка продавали доллар за 308-310 драмов, курс продажи к вечеру вторника вырос до 390-410 драмов за доллар. Повышение курса доллара в стране привело также к росту цен в течение дня в среднем на 20-40% на продукты первой необходимости - подсолнечное и сливочное масло, сахар. Розничные цены на нефтепродукты выросли в среднем на 20%. В настоящее время ситуация на товарных и валютном рынке стабилизировалась и средний курс покупки/продажи доллара в обменных пунктах составляет 355-365 драмов.

РФ и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении кредита Минску в $500 млн

Москва и Минск подписали соглашение о выделении белорусской стороне кредита в 500 миллионов долларов в рамках стабилизационного кредита в 2 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в российском Минфине. Россия и Белоруссия подписали соглашение о кредите в ноябре прошлого года. Первый транш объемом в 1 миллиард долларов был предоставлен еще в ноябре. Второй транш объемом в 1 миллиард долларов было решено разделить на две части по 500 миллионов долларов. Соглашение о предоставлении первых 500 миллионов долларов уже подписано. Как ожидается, оставшаяся сумма может быть переведена весной.

Другие новости финансовой сферы: НБУ планирует проводить валютные аукционы каждую неделю.

Об этом сказал первый заместитель председатель Национального банка Украины Валерий ШАПОВАЛОВ в прямом телеэфире программы «Свобода на Интере» 6 марта поздно вечером.

«У нас есть все возможности для того, чтобы проводить такие аукционы еженедельно, и это будет действенным механизмом и обслуживать кредиты, и возвращать деньги в банки», - заявил В.ШАПОВАЛОВ.

Он отметил, что золотовалютные резервы Нацбанка на сегодняшний день составляют 26 млрд. долларов, что позволяет использовать эти средства для продажи на аукционах.

В.ШАПОВАЛОВ сообщил, что на трех уже состоявшихся валютных аукционах банкам было продано 132 млн. долларов, причем в первом аукционе участвовало 12 банков, во втором – 50, в третьем – 48.

«Люди смогут по курсу 7,82 обслуживать и гасить проценты по кредитам. Я думаю, что это станет действенным механизмом, который позволит, во-первых, уменьшить нагрузку на обменные пункты… А с другой стороны, это будет одним из первых шагов возвращения средств в банковскую систему», - сказал В.ШАПОВАЛОВ.

Он сообщил, что с 1 декабря отток средств из банковской системы Украины составил 90 млрд. грн., что составляет почти четверть всех ресурсов банковской системы Украины.

Ющенко призвал вернуть доверие к банкам и гривне «Я мечтаю о том, что в ближайшее время через абсолютно правильное поведение центрального банка мы найдем то взаимопонимание, которое должно быть между центральным банком, банковской системой и населением», - сказал Президент Украины Виктор Ющенко в прямом телеэфире программы «Свобода на Интере» 6 марта поздно вечером.

По его словам, украинские банки, в том числе «Проминвестбанк» и банк «Надра», работают нормально. Президент подчеркнул, что Национальный банк Украины делает все возможное, чтобы возобновить платежеспособность всех банков, которые так или иначе пострадали в результате того, что с октября 2008 года люди стали активно забирать свои депозитные вклады.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что, прежде всего, для полной нормализации ситуации необходимо возобновить доверие к банкам и национальной валюте – гривне.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО также считает, что на сегодняшний день украинская гривня недооценена и необходимо вернуть доверие населения к национальной валюте.

Об этом В.ЮЩЕНКО сказал в прямом телеэфире программы «Свобода на Интере» 6 марта поздно вечером.

«Гривню подтачивает дефицит торгового сальдо. У нас первый месяц, когда мы имеем позитивное сальдо, и это ответ на то, что одна из проблем, которая в прошлом году забрала у нас 12 млрд. долл. (90 млрд. грн. оттока депозитов – УНИАН) уже исправлена. Второе – платежное сальдо, платежные счета. Мы сказали: наши платежи в 2009 году 12 млрд. долл., у нас резервы сегодня 26 миллиардов. 26 минус 12, добавьте 12 млрд. займы МВФ – таким образом, мы выходим на нормальные валютные резервы. Мы можем обслужить все потребности – корпоративные, госбюджета по внешним заимствованиям. Это говорит о том, что у нас есть нормальное видение того, как удержать под контролем стабильность, прежде всего, денег и путем формирования второго пакета стабилизационных мер и изменений в бюджет, на что, я надеюсь, правительство пойдет, мы об этом говорили с премьер-министром на последнем совещании и премьер дала слово, что изменения в бюджет будут внесены, правда, в конце апреля или скорее в мае. Думаю, что это время мы приблизим, и через гармонизированный бюджет, через сбалансированный Пенсионный фонд, через нормальную торговую политику, через сбалансированные платежные операции, уверен мы даем стопроцентный полный и правильный ответ, что в Украине будут стабильные деньги», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что возвращение доверия к гривне в руках всех 47 миллионов жителей Украины.

«Я уверен, что гривня… заслуживает того, чтобы мы сегодня еще раз с доверием к ней отнеслись и вместе с ней отнеслись с доверием к центральному банку и банковской системе», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Бюджет: Ющенко надеется, что изменения в бюджет-2009 удастся внести раньше, чем было договорено с Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что изменения в государственный бюджет на 2009 год удастся внести раньше, чем раньше было договорено с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал во время телепрограммы «Свобода на Интере» 6 марта поздно вечером.

Президент напомнил, что договорился с премьер-министром о внесении изменений в бюджет. «Премьер-министр дала слово, что изменения в бюджет будут проведены, правда, в конце апреля или скорее в мае. Думаю, что это время мы приблизимо», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря о последних экономических процессах в Украине, Президент отметил, что сегодня есть видение того, как удержать стабильность гривни, сформировать антикризисный пакет законов, внести изменения в бюджет.

Он подчеркнул, что для преодоления кризиса необходимы честные поступки и эффективные действия, «нам нельзя фальшивить, нам нельзя врать, мы не должны заниматься популизмом».

«Политики, скорее всего, будут говорить о вещах, которые не являются лекарством выхода из ситуации», - отметил В.ЮЩЕНКО и в очередной раз подчеркнул важность действовать как государственные деятели, а не политики, и действовать консолидировано.

«Украина в состоянии давать четкий ответ на все вызовы. Я убежден, что кризис дает шанс стране, что кризис - это не только трагедия. Кризис - это не фатальность, и уже многое сделано, чтобы он был серьезно минимизирован», - сказал Президент.

«Поверьте, последние четыре года, которые мы идем, это не только годы огорчений, это не только годы неудач, но я убежден, что это те четыре года, когда украинская нация подняла голову, когда мы вдохнули на полную грудь свободу». – сказал он, выразив убеждение, что будущее всех украинцев будет счастливым.

«Мы живем в европейской стране, и все экзамены, которые перед нами стоят, мы переборем, потому что мы единая нация, мы украинцы», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО предположила, что внесение изменений в государственный бюджет на 2009 год состоится в мае.

Пенсионный фонд: в марте пенсии будут выплачиваться по графику По состоянию на 6 марта выплата пенсий и денежных пособий профинансирована в сумме 5 714,2 млн. грн., что составляет 43,1% месячной потребности на пенсионное обеспечение.

Это обеспечивает выплату пенсий в установленные сроки по графику по 10 марта включительно, сообщает официальный сайт Пенсионного фонда Украины.

Новости ТЭК: Ющенко удивлен, что Украина рассчиталась с «Газпромом» за 11 млрд. кубометров газа деньгами, полученными за транзит газа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО удивлен тем, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчитался с ОАО «Газпром» за 11 млрд. кубометров газа (которые компания «РосУкрЭнерго» считает своим) деньгами, полученными от «Газпрома» за транзит газа через территорию Украины в 2008 году.

«За одни сутки нам заплатили 1,8 млрд. долл., через несколько часов эти 1,8 млрд. долл. попали на счет «Газпрома» России. У нас лишние деньги, или эти средства не нужны, чтобы удерживать систему, или эти деньги не нужны на развитие НАК «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы? Что это за сделки?», - заявил Президент.

Он подчеркнул, что все операции в газовой сфере должны быть публичными и прозрачными.

Как сообщал УНИАН, 31 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина заплатила «Газпрому» за 11 млрд. кубометров газа, находящихся в украинских хранилищах, 1,7 млрд. долл., которые были получены от «Газпрома» за транзит газа через территорию Украины.

23 января на то время председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что таможня не может растаможить 11 млрд. кубометров газа, которые хранятся в украинских ПГХ, поскольку, согласно документам, владельцем этого газа является “РосУкрЭнерго”.

Справка УНИАН. Согласно подписанным 19 января газовым контрактом с Россией, Украина по специальной цене в 153,9 доллара за тысячу кубометров должна была выкупить 11 млрд. куб. м газа, который хранится в украинских газовых хранилищах, но не принадлежит государству.

Ненастье обесточило 2 района Харьковской обл. Без света остались 24 дома, 5 школ и психушка

Два района Харьковской обл. обесточены в результате обрыва ЛЭП

Тепло- и водоснабжение ряда населенных пунктов Харьковского и Валковского районов (Харьковская обл.) вышло из строя 7 марта в результате порывов на линиях электропередач.

Об этом сообщает местный портал "STATUS QUO" со ссылкой на сайт Харьковской облгосадминистрации. Как пояснил начальник ГУ жилищно-коммунального хозяйства ХОГА Андрей Бесараб, по состоянию на 9.00 в Харьковском районе прекращена работа 4 котельных: в пос.Покотиловка (без отопления - 24 жилых дома, школа и детсад) и в селах Борисовка (школа), Лукьянцы (школа) и Стрельче (школа, детсад и психбольница). В с.Серпневое (Валковский р-н) также не работает котельная. Там отопления лишена школа. Прекращено централизованное водоснабжение Покотиловки. Порывы линий электропередач были вызваны обледенением проводов, которое произошло ночью 7 марта. Ремонтные работы проводят бригады "Облэнерго".

Новости статистики: инфляция в феврале замедлилась в 2 раза – до 1,5% Согласно данным, обнародованным Государственным комитетом статистики, темп роста потребительских цен в минувшем месяце снизился почти вдвое по сравнению с январем 2009 года (инфляция в январе - 2,9%).

Индекс потребительских цен за два месяца 2009 года составил 104,4%.

Инфляция в феврале 2009 года в годовом измерении (к соответствующему месяцу прошлого года) также снизилась, составив 20,9%. В январе этого года данный показатель равнялся 22,3%.

Индекс цен производителей промышленной продукции составил в прошлом месяце 101,8% (в январе – 100,2%). Индекс цен производителей промышленной продукции за два месяца 2009 года – 102,0%.

Инфляция в России составила в феврале 2009 года 1,7%, а за два месяца с начала года – 4,1%.

В феврале 2009 года в Украине подешевели яйца и фрукты

Потребительские цены в минувшем месяце повысились на 1,5%, при этом продукты питания подорожали на 1,1%. Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

Прирост цен по подгруппе товаров «продукты питания и безалкогольные напитки» составил в феврале 2009 года 1,4% (в январе – 3,1%). При этом сильнее всего подорожали в прошлом месяце: безалкогольные напитки – на 6,0% (в январе 2009 года – на 4,6%); масло – на 5,3% (6,8%); сахар – на 4,9% (1,6%); рыба и рыбопродукты – на 4,5% (7,4%); картофель – на 3,8% (9,4%).

Подешевели в феврале из продуктов питания: яйца – на 12,8%, фрукты – на 2,6%.

Подорожали в феврале 2009 года товары и услуги: алкогольные напитки и табачные изделия – на 3,4% (в январе – на 1,2%); одежда и обувь – на 1,1% (1,2%); жилищно-коммунальные услуги – на 0,7% (2,0%); предметы домашнего потребления и бытовая техника – на 2,6% (3,9%); охрана здоровья – на 5,2% (10,3%); транспорт – на 2,0% (4,6%); связь – на 0,2% (0,6%); отдых и культура – на 2,0% (3,6%); образование – на 0,2% (0,4%): рестораны и гостиницы – на 1,4% (1,9%); разные товары и услуги – на 3,2% (3,6%).

Новости соседей: Медведев не отказался от идеи сделать Москву мировым финансовым центром. Президент РФ год на посту

Российские власти, несмотря на кризис, не намерены отказываться от идеи формирования в Москве мирового финансового центра и от решения приоритетных соцзадач, в частности в сфере демографии, медицины и жилищного строительства, заявил президент РФ Дмитрий Медведев в своем видеоблоге, очередная запись в котором опубликована на сайте главы государства.

Как сообщает РИА Новости, Медведев подвел итоги года на посту президента - ровно 12 месяцев назад ЦИК опубликовал официальные результаты президентских выборов. "Если говорить об экономике, то, безусловно, самым главным, самым важным моментом стал финансовый кризис, который сегодня существует практически во всех развитых странах. И в этой связи я хотел бы еще раз сказать, что одной из своих самых главных задач на посту президента я считал и считаю стабильное социально-экономическое развитие нашей страны", - сказал Медведев. По его словам, необходимо последовательно реализовывать все намеченные решения для исправления демографической ситуации в стране. "Конечно, их придется адаптировать к кризисной ситуации, но это не значит, что их придется останавливать. Наоборот, вы знаете, что не так давно было принято решение разрешить использовать материнский капитал для погашения ипотечных кредитов не с 2010 года, а прямо с 2009 года. И уже сегодня Пенсионный фонд России выдал почти миллион сертификатов на материнский капитал", - сообщил президент. Продолжится работа ипо медицинским вопросам, по снижению смертности от острого инфаркта миокарда, от инсультов, от злокачественных заболеваний и от дорожных травм, добавил он. "Эти программы будут профинансированы, и, как я уже говорил, те средства, которые мы раньше намечали выделить на реализацию национальных проектов, они выделяются в полном объеме", - сказал Медведев.

Говоря о ситуации в сфере жилья, глава государства подчеркнул важность сохранения возможностей развития строительного комплекса и необходимость строить как можно больше хорошего жилья эконом-класса. "Потому что строительный комплекс и строительство жилья всегда давали и будут давать так называемый мультипликативный эффект, создавая и новые рабочие места и позволяя решать самую главную социальную задачу обеспечения жильем. Мы предпримем все необходимые меры для этого. В частности, реализуются крупные программы как по линии наших фондов, специально для этого созданных, так и по линии министерства обороны, в той части, которая касается выделения жилья или финансирования жилья для военнослужащих", - сообщил президент. Одна из крупных амбициозных задач - формирование в Москве мирового финансового центра - сегодня не является задачей номер один, но это не значит, что от нее нужно отказаться, заявил Медведев. "Наоборот, кризис мировых валют и ситуация вокруг доллара, ситуация вокруг существующих финансовых рынков, деятельности мировых финансовых структур ставит в повестку дня задачу создания новой мировой финансовой архитектуры. Что означает, что у рубля по-прежнему есть все возможности, в конечном счете, стать одной из резервных финансовых единиц, одной из мировых резервных валют", - отметил президент.