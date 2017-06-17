В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом более 150 миллионов гривень

В Киеве в Оболонском районе местная прокуратура совместно с сотрудниками налоговой полиции прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из столицы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"В ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытию бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики", – говорится в сообщении.

Все переконвертированы денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами служебным лицам этих предприятий. Обмен валют самими участниками конвертационного центра осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют.

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В прокуратуре отметили, что за предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.

Отмечается, что общий оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил свыше 156 млн. гривен.

Было проведено 12 обысков и установлено главное офисное помещение, где осуществлялись валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились.

В ходе обысков было изъято средств в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн гривен.

Пока с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия.

Решается вопрос о наложении ареста на изъято имущество и денежные средства.