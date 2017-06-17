Чиновники пытаются раздуть рекапитализацию "Приватбанка" еще до 50 миллиардов гривень - СМИ

Источник в Нацбанке сообщил, что до 1 июля компания E&Y представит аудит Приватбанка. Сейчас в кулуарах обсуждаются два варианта документа – оптимистичный с потребностью в докапитализации на уровне 36-38 млрд грн и пессимистичный – в котором эта цифра увеличивается до 50 млрд.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Юлия Самаева и Юрий Сколотяный.

Авторы указывают, что источники в НБУ заверили, что упомянутый отчет будет объективным и до 1 июля с.г. его точно опубликуют. Причина заминки – якобы в определении суммы докапитализации банка, которая в данный момент согласовывается Набсоветом ПриватБанка, Минфином и регулятором.

Источник в Минфине эту информацию подтвердил, отметив, что главный распорядитель бюджетных денег сомневается в обоснованности озвучиваемых Набсоветом банка требований и считает, что госказна уже и так достаточно потратилась на национализацию Приватбанка. И новые вливания не нужны.

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Авторы отмечают, что это мнение может иметь веские основания - из уже выпущенных 116,9 млрд грн ОВГЗ на его докапитализацию, монетизировали пока только 27,2 млрд (из которых 26,7 млрд было потрачено на погашение обязательств банка перед НБУ по рефинансированию).

"Таким образом, реальные расходы государства на ПриватБанк составили пока только 0,5 млрд грн! А остальные – нарисованные из воздуха через эмиссию ОВГЗ,- идут на формирование резервов. Настолько щедро, что согласно варианту годового отчета Приватбанка, с копией которого удалось ознакомиться корреспонденту (уже скрепленному подписями представителей E&Y, нынешнего главы правления А.Шлапака и главного бухгалтера с печатями обеих организаций) - у финучреждения нынче отрицательный капитал (минус 713 млн грн.). Так что при обязательствах на сумму 206 млрд для выполнения нормативов НБУ и норм закона раскошелиться минимум на 20-30 млрд точно придется", – говорится в статье.

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Напомним, в декабре 2016 года был национализирован крупнейший в Украине "ПриватБанк". Потребности в докапитализации этого банковского учреждения оценивались на уровне около 150 млрд. грн., из которых 116 млрд. - были покрыты за счет государства, выпустившего собственные долговые ценные бумаги. Оставшаяся сумма была компенсирована за счет конвертации в капитал обязательств перед связанными с прежними владельцами банка лицами (так называемый "bail-in").