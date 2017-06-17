Реальные расходы государства на Приватбанк составили всего полмиллиарда гривень – СМИ

Из выпущенных 116,9 млрд грн облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на докапитализацию национализированного Приватбанка монетизировали только 27,2 млрд. Из них 26,7 млрд было потрачено на погашение обязательств банка перед НБУ по рефинансированию. Таким образом, реальные расходы государства на Приватбанк составили всего 0,5 млрд грн.

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Об этом в своей статье для ZN.UA пишут экономические обозреватели Юлия Самаева и Юрий Сколотяный, основываясь на данных еще не обнародованного годового отчета Приватбанка.

По информации журналистов, остальную «нарисованную» через эмиссию ОВГЗ сумму "щедро и без зазрения совести" направляют на формирование резервов.

«Настолько щедро, что согласно варианту годового отчета Приватбанка, с копией которого удалось ознакомиться корреспонденту ZN.UA (уже скрепленного подписями представителей E&Y, нынешнего главы правления А.Шлапака и главного бухгалтера с печатями обеих организаций), у финучреждения нынче отрицательный капитал (минус 713 млн грн)», - говорится в статье.

По информации источников издания в Министерстве финансов, этими выделенными на рекапитализацию Приватбанка почти 117 млрд бюджетных гривень «дело явно не ограничится».

«Из недр Нацбанка просачивается информация, что за национализационную затею уже готовится новый счет. И выставлен он будет на основании расчетов компании E&Y, учитывающих два сценария — оптимистичный с потребностью в докапитализации на уровне 36–38 млрд грн и пессимистичный, в котором эта цифра увеличивается до 50 млрд», - говорится в статье.

По мнению журналистов, потребность в новой докапитализации банка обоснована еще и тем, что из-за ненадлежащего соблюдения законодательных норм придется вернуть как минимум часть из 29,4 млрд грн, которые были принудительно списаны с клиентских счетов (с зачислением в капитал) под предлогом их связанности с акционерами и менеджментом банка.

«Напомним, что больше половины из озвученной НБУ суммы, или 18,5 млрд грн, приходится на евробонды (10,7 млрд) и субординированный долг (7,8 млрд) банка, отстоять правомерность фактической экспроприации которых в свято чтущем права частной собственности Лондонском суде государству Украина будет крайне проблематично. Да и в отношении тех 10,9 млрд грн средств клиентов, которые в процессе процедуры bail in были отнесены к связанным с бывшими собственниками, дела обстоят ненамного лучше. Многие из них активно пользуются затягивающейся реструктуризационной паузой, весьма успешно через суды оспаривая правомерность списания. Прецедент в случае братьев Суркисов уже создан, и примитивным изъятием соответствующего постановления из судебного реестра делу вряд ли серьезно поможешь…», - говорится в статье.

«Между тем от Приватбанка практически не поступает информация, а что же на самом деле происходит с его пресловутыми инсайдерскими кредитами? Обслуживаются ли они и каким образом? Если нет, то какими успехами может похвастаться созданный еще в январе департамент по работе с проблемной задолженностью, о результатах работы которого ничегошеньки не слышно. Неужели новое правление Приватбанка решило вообще "не париться" с "токсичной проблемкой", предпочитая под удобным предлогом подгрести под себя как можно больший рекапитализационный бюджетный поток (куда уж больше)? Долгожданный аудит вроде бы должен все эти вопросы снять, подтвердив заявления чиновников. Но если судить по тексту пока предварительно изученного нами годового отчета и аудиторскому заключению, это не произойдет», - отмечается в материале.

Авторы статьи считают, что как сам отчет, так и выводы аудиторов подтверждают далеко не все ранние декларации НБУ.

«Указанная в годовом отчете банка цифра инсайдерских кредитов до национализации составляет всего 8,8 млрд грн (примечание 30 "Операции со связанными сторонами до смены собственников Группы", стр. 80 отчета). Что все-таки очень плохо стыкуется с озвученной Гонтаревой цифрой инсайдерских кредитов в 97%. Крайне симптоматичным, на наш взгляд, является то обстоятельство, что аудитор в своем заключении отказался высказать мнение об отчетах "о прибылях и убытках" и "о движении денежных средств". Получается, что все, что находится в этих отчетах, не подтверждено аудитом? Кроме того, E&Y не смогли определить, когда возникли зафиксированные в отчете убытки на сумму 150 млрд грн, что тоже как минимум странно, ведь сумма о-о-очень значительная, и период ее возникновения должен был заинтересовать аудиторов», - говорится в статье.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн – в январе текущего года.

В конце апреля в Министерстве финансов заявили, что сумма дополнительной капитализации «ПриватБанка» будет определена в ближайшее время по результатам аудита финучреждения.