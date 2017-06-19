Вкладчикам "Фидобанка" и "Евробанка" возобновляют выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновляет выплаты вкладчикам "Фидобанка" и "Евробанка", сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, с 19 июня по 31 июля вкладчики "Фидобанка" могут обратиться в учреждения банка ПУМБ для выплаты возмещений. Вкладчики "Евробанка" с 20 июня по 1 августа могут обращаться в "Таскомбанк".

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в "Фидобанк" 20 мая. С 20 июля фонд начал процедуру ликвидации банка.

"Фидобанк" (ранее банк "Ажио", "СЕБ Банк", Киев) работал на рынке Украины с 1991 года. Свыше 99% акций банка принадлежат Александру Адаричу.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Евробанк" 17 июня 2016 года на основании решения Национального банка Украины о признании этого банка неплатежеспособным.

По информации НБУ, спустя месяц после согласования продажи в мае 2016 года 50% акций "Евробанка" гражданину Казахстана Болату Назарбаеву эти акции так и не были переданы в его собственность, в связи с чем регулятор считает конечными владельцами банка на момент признания его неплатёжеспособным Александра Адарича и Вадима Пушкарева.

"Евробанк" работал на рынке Украины с 2005 года и относится к небольшим финучреждениям, занимая по состоянию на 1 апреля 2016 года 47-е место среди банков по объему активов.