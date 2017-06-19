Фонд гарантирования выявил в неплатежеспособных банках нарушений на свыше 320 миллиардов гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 июня 2017 года подал в правоохранительные органы 4,148 тыс. заявлений об установленных в ходе работы в неплатежеспособных банках нарушениях законодательства на сумму свыше 323,16 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно сообщению, основной ущерб неплатежеспособным банкам на сумму 182,78 млрд грн нанесли руководители и владельцы банков.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.